Более 66 куб метров старых автомобильных покрышек подобрали в Истре за неделю
Фото - © Татьяна Прокофьева
Более 66 куб. метров старых автомобильных покрышек подобрали сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» на территории городского округа Истра за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Очевидно, что тема с переобуванием автомобилей — одна из самых актуальных среди автомобилистов.
В Истре есть 21 локация, где можно оставить старые покрышки:
- г. Истра, ул. Ленина, д. 1, «МЕГАБАК»;
- г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12;
- г. Истра, Южный проезд, д. 12;
- г. Истра, ул. Советская, д. 46;
- г. Истра, ул. Солнечная, д. 36;
- г. Истра, ул. ЭХ Большевик, МСП;
- д. п. Снегири, ул. Школьная, д. 2;
- с. Лучинское, ул. Заречная, д. 38;
- д. Новодарьино, д. 5;
- д. Котово, д. 14;
- д. Кашино, д. 12;
- с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3;
- с. Онуфриево, ул. Озерная;
- п. Агрогородок, д. 7, МСП;
- д. Бужарово, ул. Школьная, д. 112;
- п. Гидроузла им. Куйбышева, д. 29;
- п. Глебовский, ул. Советская, д. 70;
- п. Глебовский, Микрорайон, д. 96;
- д. Покровское, ул. Майская, д. 12;
- с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д. 8;
- п. Первомайский, д. 22.
Утилизировать вредные отходы необходимо правильно и экологично.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
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