Более 66 куб метров старых автомобильных покрышек подобрали в Истре за неделю ЖКХ сегодня в 12:02 Фото - © Татьяна Прокофьева

Более 66 куб. метров старых автомобильных покрышек подобрали сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» на территории городского округа Истра за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.