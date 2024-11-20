Более 66 куб метров старых автомобильных покрышек подобрали в Истре за неделю

ЖКХ

Фото - © Татьяна Прокофьева

Более 66 куб. метров старых автомобильных покрышек подобрали сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» на территории городского округа Истра за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очевидно, что тема с переобуванием автомобилей — одна из самых актуальных среди автомобилистов.

В Истре есть 21 локация, где можно оставить старые покрышки:

  • г. Истра, ул. Ленина, д. 1, «МЕГАБАК»;
  • г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12;
  • г. Истра, Южный проезд, д. 12;
  • г. Истра, ул. Советская, д. 46;
  • г. Истра, ул. Солнечная, д. 36;
  • г. Истра, ул. ЭХ Большевик, МСП;
  • д. п. Снегири, ул. Школьная, д. 2;
  • с. Лучинское, ул. Заречная, д. 38;
  • д. Новодарьино, д. 5;
  • д. Котово, д. 14;
  • д. Кашино, д. 12;
  • с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3;
  • с. Онуфриево, ул. Озерная;
  • п. Агрогородок, д. 7, МСП;
  • д. Бужарово, ул. Школьная, д. 112;
  • п. Гидроузла им. Куйбышева, д. 29;
  • п. Глебовский, ул. Советская, д. 70;
  • п. Глебовский, Микрорайон, д. 96;
  • д. Покровское, ул. Майская, д. 12;
  • с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д. 8;
  • п. Первомайский, д. 22.

Утилизировать вредные отходы необходимо правильно и экологично.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.