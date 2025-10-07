Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:33

Более 630 фасадов многоквартирных домов обновили в Подмосковье за сентябрь

На линию единой диспетчерской службы Московской области жители региона оставляли обращения по вопросам локального ремонта фасадов в многоквартирных домах в течение сентября, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Так, коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей отработали более 630 задач за месяц.

Фасад многоквартирного дома выполняет двойную функцию — защитную и эстетическую. Регулярное проведение ремонтных работ — необходимое условие поддержания надлежащего технического состояния данного элемента здания.

По поступившим от жителей заявкам специалисты провели следующие работы:

устранили различные мелкие повреждения: трещины, сколы, отслоения штукатурного слоя;

заменили изношенные элементы: оконные откосы, отливы, детали водосточных систем.

По вопросам содержания многоквартирных жители можно обращаться в Единую диспетчерскую службу региона, а также в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.