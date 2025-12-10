Более 63 тыс тонн стекла отправлено на переработку пять КПО в Подмосковье с начала года

С начала года пять комплексов по переработке отходов в Московской области отправили на переработку свыше 63 тыс. тонн стекла, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зависимости от мощностей наибольший объем вторичных ресурсов отработали:

КПО «Восток» — 38,7 тыс. тонн;

КПО «Юг» — 6,9 тыс. тонн;

КПО «Север» — 6,2 тыс. тонн;

КПО «Дон» — 6 тыс. тонн;

КПО «Нева» — 5,5 тыс. тонн;

Переработанное стекло находит широкое применение в различных отраслях.

Оно используется в производстве:

новой стеклянной тары;

строительных материалов: пеностекольная гранула и щебень;

изоляционных материалов: стекловата применяется для теплоизоляции зданий;

декоративных изделий: производство мозаики, плитки и других элементов.

Стекло можно перерабатывать бесконечно, не теряя его качества и чистоты. Это один из немногих материалов, который не ухудшает свои свойства.

Переработка вторичных ресурсов на сегодня играет важную роль в сохранении окружающей среды Московской области. Благодаря развитию эффективной системы обращения с отходами регион движется к более устойчивому и экологичному будущему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.