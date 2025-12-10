Более 63 тыс тонн стекла отправлено на переработку пять КПО в Подмосковье с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала года пять комплексов по переработке отходов в Московской области отправили на переработку свыше 63 тыс. тонн стекла, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В зависимости от мощностей наибольший объем вторичных ресурсов отработали:
- КПО «Восток» — 38,7 тыс. тонн;
- КПО «Юг» — 6,9 тыс. тонн;
- КПО «Север» — 6,2 тыс. тонн;
- КПО «Дон» — 6 тыс. тонн;
- КПО «Нева» — 5,5 тыс. тонн;
Переработанное стекло находит широкое применение в различных отраслях.
Оно используется в производстве:
- новой стеклянной тары;
- строительных материалов: пеностекольная гранула и щебень;
- изоляционных материалов: стекловата применяется для теплоизоляции зданий;
- декоративных изделий: производство мозаики, плитки и других элементов.
Стекло можно перерабатывать бесконечно, не теряя его качества и чистоты. Это один из немногих материалов, который не ухудшает свои свойства.
Переработка вторичных ресурсов на сегодня играет важную роль в сохранении окружающей среды Московской области. Благодаря развитию эффективной системы обращения с отходами регион движется к более устойчивому и экологичному будущему.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.