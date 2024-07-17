Более 600 вандальных надписей во дворах Подмосковья выявили при помощи ИИ

Граффити и рисунки, созданные уличными художниками без согласования с администрацией города, считаются незаконными. Такие работы нарушают внешний вид территорий и фасадов зданий, а не украшают их. Только за июль благодаря камерам системы «Безопасный регион» было обнаружено 660 случаев незаконного нанесения граффити в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Все нарушения были переданы балансодержателям для немедленного устранения с помощью специальных моющих средств или краски подходящего цвета», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Помните, что «стрит-арт» вносит разнообразие в городскую среду, если его местоположение и тематика были согласованы. В противном случае граффити считаются незаконными и караются штрафом, максимальная сумма которого, согласно статье 6.5 КоАП МО, составляет 30 тыс. рублей.

Важно уважительно относиться и сохранять общественное имущество в надлежащем состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.