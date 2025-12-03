Более 600 тыс отходов вывез на переработку Каширский регоператор в ноябре

В ноябре региональным оператором Каширского кластера с территорий, входящих в зону ответственности было вывезено 644 392 куб. м отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зону обслуживания регоператора входят следующие территории: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов, Чехов.

Наибольшее количество отходов вывезено из Ленинского городского округа — около 164 тыс. куб.м. В ТОП городских округов также вошли:

Домодедово — более 146 тыс. куб. м;

Коломна — более 111 тыс. куб. м;

Ступино — более 50 тыс. куб. м.

Основной проблемой остаются неправильно припаркованные автомобили возле контейнерных площадок. Авто, припаркованные в зоне погрузки, на контейнерных площадках и на подъездных путях к ним, создают препятствия для спецтехники, затрудняя вывоз отходов из дворов МКД.

За несоблюдение правил парковки во дворах и на контейнерных площадках владельцам транспортных средств грозит административная ответственность с назначением штрафа. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.