Более 600 специалистов ЖКХ повысили квалификацию по охране труда в Подмосковье

637 руководителей и специалистов управляющих и ресурсоснабжающих организаций Подмосковья за 7 месяцев прошли обучение по охране труда в eчебно-курсовом комбинате жилищно-коммунального хозяйства при министерстве ЖКХ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Что такое охрана труда и почему так важно пройти обучение?

Это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Как обеспечить безопасность на рабочих местах, организовывать работу с учетом требований охраны труда и снизить профессиональные риски — все это познается в рамках курса.

Какие практические навыки получают участники по окончании:

оказание первой помощи;

применение средств индивидуальной защиты;

разрешение конфликтных ситуаций;

оценка потенциальных опасностей на рабочем месте и разработка мер по их устранению или минимизации.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По окончании сотрудники прошли проверку знаний. Сведения о прошедших обучение внесены в Федеральный реестр ФГИС СОУТ в соответствии с требованиями новых правил.

Обучение по охране труда является обязательным. Недопуск работника к обучению и проверке знаний — это нарушение законодательства, влекущее административную ответственность.

Больше информации о программе и деятельности учебно-курсового комбината — на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.