Более 600 скамеек отремонтировали в Подмосковье с начала лета

С начала лета на территории Московской области специалисты управляющих организаций обновили порядка 645 лавочек. Все работы выполнены по заявкам жителей и в рамках плана-графика, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший объем ремонтных мероприятий проведен в городских округах:

Балашиха — 58;

Лобня — 54;

Одинцовский — 47.

Основные дефекты скамеек, которые устранили специалисты: механические повреждения — трещины, сколы, сломанные элементы каркаса; коррозия металла; следы вандализма — граффити и надписи.

Скамейки относятся к общедомовому имуществу и являются элементом уличного благоустройства придомовой территории, за их содержание, а также исправное состояние отвечает управляющая организация.

В случае обнаружения дефектов скамеек об этом нужно сообщить в свою УО либо в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.