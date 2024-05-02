Более 600 коммунальщиков вышли на субботник в семи горокругах Подмосковья

27 апреля в Московской области прошел региональный субботник, в котором приняли участие сотрудники дирекции и 10 филиалов ГУП МО «Коммунальные системы Московской области». Работы были проведены в 7 горокругах восточного Подмосковья: Орехово-Зуевский, Павловский-Посад, Шатура, Электросталь, Богородский, Егорьевск, Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, свыше 600 сотрудников дирекции предприятия, восточной системы водоснабжения, Орехово-Зуевского водоканала, Куровских очистных сооружений, Павлово-Посадских коммунальных систем, Электростальского филиала, Ногинского водоканала, Ногинских распределительных сетей водоснабжения, Лосино-Петровского водоканала, Шатурского водоканала, Канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск провели традиционные субботники, завершив месячник по уборке и благоустройству в запланированные сроки.

«Субботник — прекрасная возможность внести посильный вклад в создание комфортных условий, привести в порядок после зимнего периода объекты предприятия и прилегающие к ним общественные территории, сделать уютными места, где живем и работаем. Подобные мероприятия для наших коллективов стали уже доброй традицией во многом благодаря руководству филиалов, которое стремится поддержать чистоту на вверенных им территориях. Выражаю благодарность каждому, кто нашел время, чтобы прийти на субботник. Уверен, чистота — не только залог здоровья, но и хороший тон по отношению к окружающей среде», — поблагодарил коллег генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

В ходе субботника были проведены работы по уборке мусора, ремонту и покраске ограждений, обустройству клумб и газонов, опиловке кустарников и деревьев, а также посадке растений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.