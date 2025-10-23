Более 600 коммунальщиков Королева будут задействованы в зимней уборке территорий

В Королеве завершилась подготовка коммунальных служб к содержанию городских территорий в зимний период. Обеспечивать своевременную уборку и порядок будут свыше 600 сотрудников и 154 единицы специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самое большое количество сотрудников — в управляющих организациях, которые обслуживают 343 двора. Следить за чистотой во дворах будут 430 дворников, их главная задача — очищать от снега входные группы, дорожки, тротуары, подходы к контейнерным площадкам. Помогать людям будет 65 единиц уборочной техники.

Уборка дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта — обязанность городского предприятия «Автобытдор». В Королеве 374 муниципальных дороги протяженностью 189,5 км, 133 тротуара, 83 остановочных павильона. Зимой их будут приводить в порядок более ста рабочих и 63 единицы специализированной техники, в том числе грейдеры, самосвалы и погрузчики.

Еще 60 человек — сотрудники предприятия «Горзеленхозстрой» — будут заниматься уборкой общественных пространств, всего в наукограде их 27. Для того, чтобы не портить при работах узкие пешеходные дорожки, предприятие располагает малой техникой — роторными снегоуборщиками, а также ручным инвентарем. Всего же в автопарке организации 26 уборочных машин.

Обеспечены все коммунальные службы и противогололедными материалами. У «Автобытдора» и «Горзеленхозстроя» запас составляет более 8 тыс. тонн, у управляющих компаний — свыше 77 тонн.

Зимняя уборка городских территорий будет проводиться ежедневно, а во время снегопадов — круглосуточно. К активной работе приступят с началом заморозков и появлением снега, а пока рабочие занимаются уборкой листвы и техническим обслуживанием оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.