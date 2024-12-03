Более 600 домовладений подключили к газу в Клину в 2024 году

С начала 2024 года в Клину построено 672 газовых ввода до границ земельных участков на территории округа, 628 объектов уже подключены к газу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На текущей неделе в округе Клин будут подключены к газу еще 17 домовладений, расположенных в населенных пунктах с. Воздвиженское, д. Владимировка, д. Гологузово, д. Тетерино, д. Трехденево, д. Аксеново, д. Б.Щапово, Клин ул. С. Афанасьева, г. Высоковск, д. Селинское, д. Покровское-Жуково, д. Мисирово.

Работы проводятся в рамках президентской программы социальной газификации.

Всего с начала действия программы в го Клин с 2021 года построено 3 747 вводов до границ земельных участков, осуществлено 1 756 пусков газа.

Дополнительным критериям включения в программу «Социальная газификация» на территории городского округа соответствуют 5 СНТ (Урожай, Мичуринец, Химик, Заречное-2 и Термометрист), находящиеся в границах газифицированного населенного пункта г. Клин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.