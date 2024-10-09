Более 600 договоров на вывоз отходов заключили в Сергиево-Посадском кластере в сентябре

На территории Сергиево-Посадского кластера 549 лицевых счетов для физических лиц были открыты специалистами регионального оператора за сентябрь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Жители Московской области смогут нормативно осуществлять сбор отходов на площадках вблизи многоквартирных домов.

Однако, услуги регоператора распространяются не только на физические лица, но и на предприятия и организации. Так, за первый месяц осени юридические лица подписали 92 договора на вывоз отходов, которые позволят снять нагрузку с городских контейнерных площадок.

Для помощи гражданам и бизнесу было задействовано 144 штатных сотрудника.

В соответствии с административным кодексом РФ за отсутствие у юридического лица договора с региональными операторами на услугу «Обращение с отходами» предусмотрен штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.