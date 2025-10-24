Более 60 тыс выездов провели подмосковные эксперты стройконтроля в Мариуполе

С начала года эксперты по строительному контролю продолжают активную работу в подшефных регионах. Значительная часть усилий сосредоточена в Мариуполе, где объем работ является одним из самых масштабных. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ключевые цифры по выездам с начала года:

выезды на объекты капитального ремонта и восстановления МКД: проведено более 28 тыс. проверок;

выезды на объекты социально-культурного блока: выполнено более 7 тыс. проверок;

приемка квартир: осуществлено более 25 тыс. выездных проверок.

В ходе выездов специалисты тщательно следят за соответствием работ всей строительной документации, соблюдением ГОСТов и СНиП, а также за качеством выполнения как восстановительных, так и ремонтных работ.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

При контроле многоквартирных домов основное внимание уделяется состоянию несущих конструкций, фасадов и кровли, качеству ремонта инженерных систем и безопасности общедомового имущества.

При работе с учреждениями социальной сферы эксперты уделяют повышенное внимание созданию доступной среды, обеспечению противопожарной безопасности, энергоэффективности зданий, а также соответствию помещений строгим отраслевым стандартам.

Такой системный подход позволяет обеспечивать высокое качество строительных работ и создавать комфортную, безопасную среду для жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.