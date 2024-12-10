Более 60 контейнерных площадок планируют модернизировать в Солнечногорске в 2025 году

В городском округе Солнечногорск в 2025 году планируют модернизировать 67 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. На это выделяется субсидия из бюджета Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По его словам, половина адресов уже одобрена в региональном министерстве, а вторая — находится на согласовании. Список составляли по результатам обращений жителей и мониторинга состояния объектов.

В утвержденный перечень попали площадки в самом городе, деревнях Алексеевское, Барское-Мелечкино, Бережки, Берсеневка, Глазово, Елизарово, Осипово, Парфеново, Пешки, Повадино, Радумля, Редино, Савельево, Талаево, Толстяково, Трусово, селе Алабушево, поселках Андреевка, Голубое и Менделеево.

«Благодаря поддержке правительства Московской области мы наметили в следующем году модернизировать большое количество контейнерных площадок в округе. Работу будем вести в два этапа: на первом усовершенствуем 33 объекта, куда добавочно поставим 76 серых контейнеров и 8 бункеров, и еще 34 — на втором. Это повысит вместимость площадок и качество услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Он напомнил, что в 2024 году в округе улучшили 8 контейнерных площадок. Их расширили, оснастили дополнительными навесами и баками. Они расположены в поселках Голубое и Андреевка. Также по просьбам жителей три площадки демонтировали и три перенесли из-за постоянных несанкционированных навалов мусора. Это создавало неудобства для людей, а местами даже мешало проезду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.