Более 60 единиц спецтехники вышли на уборку снегопада в Дмитровском округе

В Дмитровском городском округе насчитывается 423 дворовых территории, 431 общественная зона и 392 детских площадки. Кроме того, здесь расположено 869 км муниципальных дорог. В период сильных снегопадов в уборке будут задействованы более 300 сотрудников коммунальных служб и свыше 100 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ночь с воскресенья на понедельник в Подмосковье прошел первый снегопад, в результате которого выпало 6 миллиметров осадков. В связи с ухудшением погодных условий на уборку снега с дорог и тротуаров, а также обработку противогололедными материалами проезжей части и пешеходных зон вышли более 130 человек и более 60 единиц спецтехники.

«В первую очередь очищаются выходы из подъездов, лестницы, пешеходные дорожки и тротуары, подъезды к объектам социальной инфраструктуры, подходы к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам, а затем детские и спортивные площадки», — отметил заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков.

В прошлом году благодаря поддержке регионального правительства округ получил новую технику: 8 тракторов МТЗ, 4 мини-погрузчика, трактор МТЗ-320 и 3 газели для ремонта детских площадок.

В этом году планируется поставка еще 2 газелей, 2 экскаваторов-погрузчиков, ломовоза, самосвалов и 48 ручных роторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.