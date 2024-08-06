Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:23

Более 6 тыс контейнерных площадок Подмосковья продезинфицировали в июле

На территории Московской области продолжается активная работа по приведению контейнерных площадок в соответствие. Только за июль проведена мойка более 6 400 площадок с применением концентрированного моющего средства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Лидерами по количеству обработанных площадок стали следующие городские округа Подмосковья: Королев, Мытищи, Химки.

Выделяют также следующие виды дезинфекции, среди них:

Плановая дезинфекция: она проводится по строго определенному графику, с учетом сезона;

Внеплановая дезинфекция: проводится в случае выявления сильного загрязнения площадки, разлива особо опасных веществ, выявления инфекционных заболеваний.

Регулярная качественная обработка контейнерных площадок необходима для поддержания чистоты и предотвращения появления грызунов, насекомых и других переносчиков инфекций.

Ежедневно в мусорных баках накапливается большое количество отходов. Поэтому одной промывки недостаточно — в обязательном порядке требуется дезинфекция.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.