Более 560 крыш в многоквартирных домах Подмосковья отремонтировали за 3 месяца

При содействии инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по обращениям жителей устранено более 560 протечек кровли в многоквартирных домах региона с июля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе ремонтных работ была восстановлена герметичность покрытий, выполнена локальная замена поврежденных участков.

Коммунальные службы обязаны контролировать состояние крыш многоквартирных домов. В случае возникновения протечек, деформаций или повреждений кровельных конструкций, данные проблемы должны быть оперативно ликвидированы управляющей компанией.

При обнаружении дефектов кровли жители могут обратиться в свою управляющую организацию. Оставить заявку можно также на портале единой диспетчерской службы.

В соответствии с законодательством, управляющие организации обязаны принимать меры по устранению протечек в течение 24 часов с момента обращения. 3 суток отводится на ремонт, если протечки были выявлены в перекрытиях.

Если срок истек, а проблема не решена — сообщайте в территориальные отделы министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.