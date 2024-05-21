Более 550 отмосток МКД отремонтировали УК Подмосковья с начала года

С начала текущего года инспекторы ГУСТ Подмосковья проконтролировали отработку 550 задач по устранению повреждений или проседания отмостки дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Так, ремонт проведен в городском округе Подольск на улице Ульяновых, дом № 3, в мкр. Львовский на улице Красная, дом № 65А. Также в поселке Подольской машинно-испытательной станции, дом № 8, в мкр. Климовск, в Больничном проезде, дом № 2к2 и на улице Чехова, дом № 8А.

Если вы обнаружили разрушения или повреждения отмостки, то нужно обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО или свою УК для оперативного устранения проблемы. Также можно оставить заявку по короткому номеру 122*4, где вызов примет робот Женя.

Отмостка — бетонное или асфальтовое покрытие вокруг здания, предназначенное для защиты фундамента от влаги во время дождей и снегопадов. Повреждения, трещины и иные дефекты — это сигнал, сообщающий о том, что пришло время проведения ремонта.

Работы по устранению неисправностей данного элемента многоквартирного дома должны выполняться управляющей организацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.