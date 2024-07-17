Более 5,3 км теплосетей капитально отремонтируют в Люберцах в этом году

В городском округе Люберцы ведется капитальный ремонт тепловых сетей, в этом году модернизируют 5,31 км в двухтрубном исчислении, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В 2024 году в рамках госпрограммы выполняются мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей. Протяженность работ составляет 5,31 км в двухтрубном исчислении», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что модернизацию 850 м (в двухтрубном исчислении) сетей проведут от котельной № 422 до ТК-26 на улице Текстильщиков (п. Октябрьский). А также 260 м (в двухтрубном исчислении) от котельной на улице Попова, дом № 16 стр. 2 до дома № 7 на улице Побратимов. И 4,2 км (в двухтрубном исчислении) на улицах: Пролетарская, дом № 5, Дорожная, дом № 9, пом. 1, Лорха, дом № 15, Некрасова, дом № 11, корп.1, Карла Маркса, дома № 90 и 90 корп. 2.

«Все работы, включая проведение гидравлических испытаний, должны быть завершены до 15 октября. Для информирования жителей о сроках и объемах работ проведены встречи с инициативными собственниками», — добавил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.