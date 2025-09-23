Более 500 заявок на согласие прописки в соцжилье подали на портале Подмосковья

Электронной услугой «Получение согласия на вселение или на обмен жилого помещения» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 500 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках услуги можно получить согласия на вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве членов своей семьи, а также оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях соцнайма.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить документы. Если решение окажется положительным, то заявитель получит согласие наймодателя на вселение. На его основании можно будет оформить прописку.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» «Операция с недвижимостью». Предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.