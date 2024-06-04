Более 500 школ Подмосковья во время ЕГЭ находятся на особом контроле энергетиков

Энергетики «Мособлэнерго» обеспечивают надежное электроснабжение более 500 учебных заведений Подмосковья в дни сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). В период с 23 мая по 5 июля 2024 года отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией школы и пункты приема экзаменов, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Министерство энергетики проконтролировало процесс подготовки энергетиков к периоду сдачи ЕГЭ: был заранее проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования, сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады, к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции.

В Московской области предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов.

В целях сокращения времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения организован график дежурств оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в дни сдачи ЕГЭ на круглосуточном дежурстве в «Мособлэнерго» находится 65 бригад (130 человек) и 18 передвижных электростанций. Это очень важно для того, чтобы не допустить обесточивания в классах и чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно во время сдачи экзаменов, а также для того, чтобы не допустить отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих весь экзаменационный процесс.

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в Подмосковье продлится больше месяца — одиннадцатиклассники уже сдали географию, литературу, химию, математику, русский язык.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.