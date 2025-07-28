Более 500 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов работу по масштабной модернизации коммунальных систем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На 2025 год в госпрограмму вошли 508 объектов. Из них 87 котельных и 60 блочно-модульных котельных (всего 390 котлов), 22 центральных тепловых пункта, а еще 339 участков теплосетей общей длиной около 350 км.

«Вот уже второй год мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство — котельные, БМК, теплосети. Это позволит обеспечить заметные перемены, по сути, в каждом городском округе», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что больше всего по объему работ в текущем году — в округах Наро-Фоминский, Шатура, Щелково, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Подольск.

Губернатор подчеркнул, что до 1 сентября все указанные работы должны быть завершены, а к 15 сентября все системы нужно заполнить

«Напомню, что конец сентября — начало октября 2024 года были достаточно холодными, поэтому нам необходимо заранее быть в полной готовности и не допустить каких-либо сбоев», — добавил глава региона.

Программа теплоснабжения

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Исполнение программы теплоснабжения в этом году затронет более 23,3 тыс. домов и 5 тыс. соцобъектов. Перемены коснуться около 3,7 млн жителей Подмосковья. Больше всего мероприятий по модернизации котельных запланировано провести в округах Наро-Фоминский, Шатура, Щелково, Одинцовский, Егорьевск, а по сетям — в округах Солнечногорск, Одинцовский, Подольск, Серебряные Пруды, Дмитровский.

С середины сентября в планах властей заполнить все системы теплопотребления химически очищенной водой, начать пробные топки. Работы следует провести заранее, чтобы к октябрю, когда стартует отопительный сезон, выйти на расчетные гидравлические и тепловые режимы в системе.

«Сейчас у нас в работе 484 объекта, в том числе 344 км теплосетей. Самый большой объем работ намечен на август. Основная наша цель — не просто построить объекты, а дать людям своевременно тепло», — подчеркнул министр энергетики региона Сергей Воропанов.

По его словам, к 1 сентября нужно закончить весь объем работ с контрольными врезками, а с 15 сентября — пробные топки. Работа идет в плотном взаимодействии с УК, поскольку на данной стадии нужно будет выпустить из системы воздух.

Воропанов еще рассказал о работах в Химках. В округе планируется обновить около 24 км тепловых сетей, завершить работы по большому объему модернизации ЦТП — осенью 33 таких объекта планируется оборудовать устройствами плавного пуска (УПП). Подобные приборы позволяют плавно запускать и останавливать электродвигатели, уменьшая нагрузку на систему, продлевают срок эксплуатации оборудования и минимизируют риск поломок.

Как уточнил министр, в Московской области еще параллельно стартует подготовка контрактов на работы 2026 года. В следующем году планируется обновить 265 объектов теплоснабжения: 79 котельных и 56 блочно-модульных котельных (262 котла), 48 ЦТП, 82 участка теплосетей (108,5 км).