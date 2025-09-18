Более 500 человек посетили офисы Каширского регоператора на базе МФЦ в августе

За август офисы МФЦ, где проводится прием потребителей Каширского регоператора, посетили 591 человек. Квалифицированную консультацию смогли получить как жители, так и представители организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Проект по сотрудничеству регоператоров с МФЦ запущен на базе трех региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского.

Основная цель — упростить предоставление услуг по вывозу ТКО для населения.

Уже сегодня такой формат работы набирает популярность среди жителей и представителей организаций. Поток клиентов с каждым месяцем растет.

Через МФЦ можно:

получить справку о задолженности при оформлении сделок с недвижимостью;

подать заявление на корректировку лицевого счета;

представителям СНТ удобно подписывать договоры и соглашения.

Адреса всех МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно найти на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.