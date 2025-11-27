Более 50 вопросов от жителей рассмотрели на выездной администрации в Смирновке

Прием жителей в формате выездной администрации прошел на базе школы в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск 26 ноября. 35 жителей обратились к представителями власти с более 50 вопросами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Преимущественно они затрагивали сферу жилищно-коммунального хозяйства, комфортной среды, благоустройства, модернизации уличного освещения, движения общественного транспорта и ремонта дорог.

Предложения и проблемы подробно разобрали глава Солнечногорска Константин Михальков, профильные заместители, руководители управлений и отделов, МБУ «ДЕЗ», МКП «ИКЖКХ», депутаты. По части вопросов решения были найдены непосредственно на месте, а остальные взяли в проработку: например, организацию остановочного пункта и строительство пешеходного моста в деревне Лаптево, установку спортивной площадки в Толстяково.

Константин Михальков отметил, что для решения насущных вопросов деревень и поселков все активнее подключают старост и неравнодушных жителей.

«В наше время именно старосты деревень являются флагманами, которые транслируют потребности жителей и в первую очередь сигнализируют о них администрации. Поэтому спектр работы со старостами мы постепенно расширяем: ведем трекеры наказов, поддерживаем прямую связь и организовываем для них регулярные приемы у меня и моих заместителей. Будем стремиться к созданию устойчивой системы взаимодействия», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава подчеркнул, что обратную связь по решению озвученных на выездной администрации вопросов также будут поддерживать со старостами и местным активом.

