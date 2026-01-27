Более 50 водоканалов Подмосковья начали расчистку инфраструктурных объектов

Более 50 водоканалов Московской области перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов и морозов. Специалисты очищают территории инженерной инфраструктуры и проводят дополнительные проверки, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение ближайших суток в Подмосковье ожидается до 17 см новых осадков при средней температуре минус 17 градусов. По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева водоканалы региона усилили работу для обеспечения доступности и бесперебойной работы объектов инженерной инфраструктуры.

Сотрудники вручную и с помощью спецтехники расчищают снег у водозаборных узлов, канализационных насосных станций и очистных сооружений. Одновременно проводится комплекс мероприятий по проверке целостности тепловых контуров зданий, контролю за режимами работы насосных станций и обеспечению готовности резервных источников энергоснабжения.

Аварийно-ремонтные бригады переведены в режим повышенной готовности. Организованы регулярные объезды трасс для мониторинга состояния инженерных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.