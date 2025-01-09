Более 50 утечек устранили коммунальщики Подмосковья в первую неделю 2025 года

За первую неделю года специалистам МО «Коммунальные системы Московской области» удалось устранить более 50 утечек на сетях холодного водоснабжения и теплотрассах, ликвидировать свыше 400 засоров на канализационных сетях и восстановить проходимость 9 участков коллекторов. Основная часть работ была выполнена без отключений либо с минимальными неудобствами для жителей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Новогодние каникулы подошли к своему завершению, оставив праздничные дни позади. Однако для большей части сотрудников коммунальной сферы выходные прошли в режиме готовности к выполнению профессиональных обязанностей. Рабочий процесс не останавливался ни на день. Аварийно-восстановительные бригады предприятия и руководители круглосуточно заступали на дежурство для оперативного выполнения работ, требующих неотложного реагирования, чтобы в домах жителей было тепло, подавалась вода, а настроение оставалось праздничным», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В новогодние каникулы в Восточном Подмосковье водопотребление традиционно возросло, увеличив нагрузку на сети водоснабжения. Также с повышенной интенсивностью работала канализационная система.

Без внимания сотрудников предприятия не остались и объекты, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности ГУП МО «КС МО». На водозаборных узлах, очистных сооружениях, насосных станциях и объектах теплоснабжающего комплекса проводились работы по текущему ремонту и техобслуживанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.