Более 50 тыс заявлений на получения статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

Более 50 тысяч заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семье подано на портале госуслуг Подмосковья с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Льготный статус позволяет членам многодетной семьи оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или выплату, бесплатно посетить музеи, парки, выставки и т. д.

Подать заявление могут семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, которые имеют трех и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно. Чтобы оформить заявку, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка». Предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.