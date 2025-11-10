Более 50 регионов РФ представят проекты на международной выставке, посвященной ЖКХ

С 11 по 14 ноября 2025 года в «Крокус Экспо» состоится международная выставка UtiliCon в составе проекта «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения для современных городов». На экспозиционной площадке в 60 тыс. кв. м соберутся 250 компаний, 80% из которых — российские производители. Ожидается, что выставку посетят 13 тыс. специалистов из более чем 50 регионов страны. Деловая программа объединит 110 спикеров и 250 лидеров закупок. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что мероприятия такого уровня — идеальная платформа для того, чтобы поделиться лучшими подмосковными практиками и, конечно, перенять самое прогрессивное из отечественного и мирового опыта.

В рамках деловой программы обсудят практические вопросы отрасли:

цифровизация учета ресурсов;

внедрение цифровых двойников для контроля строительства;

автоматизация проектирования с использованием ТИМ/BIM-аналитики;

реализация программ капитального ремонта;

комплексное развитие городской среды.

Тематические направления охватят все аспекты ЖКХ: эксплуатацию жилищного фонда, городское хозяйство, автоматизацию и безопасность, коммунальную технику, благоустройство территорий, энергетику и водоснабжение.

Попасть на мероприятие можно тут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.