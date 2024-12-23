Более 50 раз выезжали на вызовы аварийные службы Подмосковья за неделю

За минувшую неделю на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 584 технологических нарушения в работе объектов ЖКХ (595 на предыдущей неделе). Специалисты зафиксировали снижение количества сбоев на объектах жизнеобеспечения, связанных с подачей горячей воды. В сравнении аналогичным предыдущим периодом их число сократилось на 11%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Из общего числа сбоев: 139 (157 на предыдущей неделе) касались подачи горячей воды, 196 инцидентов — теплоснабжения, 85 затронули систему холодного водоснабжения, и 163 — электроснабжения.

За отчетный период оперативные группы МОС АВС выполнили 52 выезда в муниципальные образования региона, рабочие бригады — 45. Также 46 мероприятий были направлены на обеспечение безопасности и антитеррору.

Всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили 7 675 выездов в муниципалитеты. Из них рабочие бригады выезжали в муниципальные образования 1 592 раза, оперативные группы — 6 083 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.