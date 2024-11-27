Более 50 мусорных баков обновил Каширский регоператор за неделю

В Московской области продолжается обновление контейнерно-бункерного парка на контейнерных площадках. Только Каширский регоператор за прошлую неделю отремонтировал и заменил баки в 7 городских округах: Ступино, Дзержинский, Ленинский, Кашира, Серебряные Пруды, Котельники и Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Замену и ремонт емкостей провели более чем по 50 адресам в рамках обслуживаемой территории по заявкам жителей и по плану-графику.

Стандарт контейнеров, применяемых на территории Московской области:

контейнеры должны быть из пластика синего и серого цветов с использованием вторичного сырья;

контейнеры должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 500 кг;

температура эксплуатации контейнеров от минус 40 до плюс 50 градусов;

на баках должна содержаться информацию о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.

Только после подтверждения всех перечисленных критериев новый контейнер отправляется на площадку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.