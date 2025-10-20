Более 50 экскурсий пройдет на водоканалах Подмосковья в октябре

«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы. Сейчас уходим от шаблона, что „ЖКХ — это несовременно и скучно“ — привлекаем молодые кадры, внедряем нестандартные подходы и принцип открытости. Процесс экскурсий интересен как учащимся, так и самим хозяйственникам. До конца месяца объекты водоканалов посетят еще более полутора тысяч человек», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Только за два дня прошло 24 экскурсии:

Так, в Химках 9-ти классникам из школы № 14 представили оборудование водозаборного узла, работу аварийно-диспетчерской службы и новую спецтехнику. Каждый желающий мог посидеть за рулем машин. Завершился визит чаепитием и обменом впечатлениями.

Мособлводоканал продемонстрировал комплекс Шатурских очистных сооружений, которые способны очищать до 10 тыс. куб. м сточных вод для более чем 36 тысяч жителей округа. Среди объектов осмотра — цех механической и биологической очистки, аэротенки и анаэробные реакторы.

Отраслевые специалисты Министерства ЖКХ Московской области вместе с ребятами из Гимназии № 2 посетили объекты Красногорского водоканала — станцию обезжелезивания и насосную станцию, которая отвечает за подачу воды из скважины и поддерживает давление в системе.

Ученикам подмосковного Чехова провели интерактивную лекцию о пути воды на ВЗУ по ул. Весенней. Дети также побывали в диспетчерской, где принимаются в работу заявки от жителей и координируется работа аварийных бригад.

Экскурсии на объекты водоканалов проходят регулярно. В октябре планируется более 50 мероприятий для школьников области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.