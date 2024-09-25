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сегодня в 14:06

Более 50 экопунктов для приема текстиля установили в Реутове

В этом году на территории Подмосковья установлено 1,3 тысячи специальных экопунктов, куда можно сдать старые текстильные вещи. Городской округ Реутов вошел в число из 34 муниципалитетов, в которых возможно сдать такие отходы на переработку. В городе установлено более 50 специальных контейнеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2023 году в Подмосковье собрали более 2 тысяч тонн изношенного текстиля. 78% таких отходов пригодны для дальнейшей переработки. Из старых тканевых вещей делают ветошь, волокно и утеплитель. Вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся людям.

Сдача текстиля позволяет минимизировать количество непригодного для переработки сырья и риск поломки оборудования на комплексах по переработке отходов.

Жители Подмосковья могут самостоятельно по геолокации выбрать удобную точку, чтобы сдать ненужный текстиль. Карту можно найти на региональном портале госуслуг.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.