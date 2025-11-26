Более 50 единиц техники вывели на уборку снега в Волоколамском округе

Более полусотни единиц техники и свыше 100 сотрудников благоустройства вышли на уборку снега в Волоколамском округе после ночного снегопада. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей и транспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

В первую очередь, особое внимание было уделено расчистке дорог и тротуаров вблизи социально значимых объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений и автобусных остановок. Это позволит обеспечить безопасность детей, пациентов и всех, кто пользуется общественным транспортом.

На дорогах округа задействована специализированная техника: тракторы и погрузчики, которые оперативно расчищают проезжую часть от снега и наледи. На региональных трассах работы ведут сотрудники «Мосавтодора».

Работы продолжаются до полного наведения порядка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.