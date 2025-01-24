Более 50 домов в дер Мусино Волоколамского округа газифицируют в 2025 году

Протяженность объекта — 5,8 км, сейчас на нем трудятся 20 рабочих. В настоящее время они выполняют монтаж стальных труб диаметром 159 мм в районе д. Шилово. Представитель подрядной организации пояснил, что для возможности в дальнейшем газифицировать этот населенный пункт, на участке трубопровода вблизи деревни выведут низкое давление.

Работы здесь ведутся в рамках реализации совместной инвестиционной программы ПАО «Газпром» и правительства Московской области «Развитие газоснабжения и газификации Московской области на период 2021–2025 годы».

«В 2024 году в Мусино было завершено строительство газопровода низкого давления, он уже опрессован. После ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления жители смогут подать заявки на техническое присоединение к нему индивидуальных жилищных строений. Ориентировочно это станет возможным уже во II квартале этого года», — рассказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.