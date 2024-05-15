Более 5 км теплосетей капитально отремонтируют в Люберцах в этом году

В городском округе Люберцы продолжается реализация программы по капремонту тепловых сетей. Работы ведутся в рамках госпрограммы при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Всего до конца сезона в Люберцах планируют капитально отремонтировать более 5 км сетей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Модернизация объектов теплоснабжения стала одной из ключевых тем еженедельного оперативного совещания под председательством главы городского округа Люберцы Владимира Волкова.

В текущем сезоне специалисты планируют капитально отремонтировать 260 метров сетей от котельной по ул. Попова, дом № 16, стр. 2 до дома № 7 ул. Побратимов.

Самый большой объем работ придется на поселки Октябрьский и Красково: здесь специалистам предстоит капитально отремонтировать сети протяженностью 5,05 км. От котельной до тепловой камеры по ул. Текстильщиков в Октябрьском заменят сети протяженностью 850 м — этот участок имеет высокий износ, минувшей зимой специалистам пришлось устранять несколько порывов.

В Октябрьском подрядная организация также будет вести работы у дома № 5 по улице Пролетарская, по адресу: ул. Дорожная, дом № 9, пом. 1. В п. Красково специалисты заменят сети у дома № 15 по ул. Лорха, по адресам: ул. Некрасова, дом № 11, корп.1 и ул. Карла Маркса, дома № 90 и 90, корп. 2.

Перед началом работ сотрудники управления ЖКХ совместно с теруправлениями администрации округа провели встречи с жителями, на которых подробно проинформировали об объемах и сроках производства работ.

«Перед подрядными организациями стоит задача к началу нового отопительного сезона качественно заменить сети и выполнить благоустройство территории после производства работ. Ремонт, безусловно, это всегда временные неудобства, но нужно быть в постоянном контакте с жителями и детально посредством чатов, соцсетей, стендов информировать обо всех этапах реализации программы», — прокомментировал Волков.

Также на 2024–2025 годы в городском округе Люберцы запланировано строительство блочно-модульной котельной на 7,5 МВт в деревне Марусино, реконструкция с увеличением мощности котельной № 422 в поселке Октябрьском и котельной по улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.