Более 5 км новых линий наружного освещения построят в Щелкове

Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области продолжается строительство линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в регионе появится свыше 35 км новых линий наружного освещения в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

В 2023 году в городском округе Щелково проводились работы по обустройству наружного освещения на нескольких участках: в деревне Борисовка на улице Ватунина. На этом участке установили 23 светильника, одну опору и 821 метр линий наружного освещения; в деревне Огуднево на земельных участках, выделенных многодетным семьям на улицах Тихвинская и Казанская. Здесь установили 29 энергоэффективных светильников, две опоры и проложили 912 метров кабельных линий.

Эти работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего на территории округа установили 52 новых светодиодных светильника, три опоры освещения и проложили более 1,7 километра линий электропередач.

Полный перечень адресов на этот год можно найти на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.