Более 4,6 тысячи специалистов ЖКХ прошли обучение в Подмосковье с начала 2025 года

С января 2025 года в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области обучение прошли 4 635 человек, включая сотрудников ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Образовательные программы охватывали различные отраслевые специальности, среди которых слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, электрогазосварщик, машинист насосных установок и аппаратчик химводоочистки. Также реализованы курсы по охране труда и безопасности, включающие проверку знаний по пожарной безопасности, безопасным методам работы на высоте, оказанию первой помощи и промышленной безопасности.

В этом году комбинат провел профессиональную переподготовку и повышение квалификации для управляющих многоквартирными домами, специалистов по охране труда, строительному контролю, а также ответственных за газовое хозяйство и эксплуатацию инженерных систем.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что отрасль ЖКХ активно внедряет цифровые технологии и клиентоцентричный подход. По его словам, задача заключается не только в обучении молодых специалистов, но и в формировании универсальных профессионалов, способных решать сложные задачи с учетом современных стандартов.

Наибольшее число участников курсов было из Балашихи, Реутова и Богородского городского округа. За год освоено более 60 образовательных программ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.