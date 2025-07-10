Более 44 тыс онлайн-заявок на компенсацию за домашний телефон подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 44 тысяч заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Компенсация положена ветеранам труда или военной службы; ветеранам труда предпенсионного возраста — 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины); лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Для получения услуги заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен. Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.