Более 40,8 тыс выплат субсидий на оплату ЖКУ назначено жителям Серпухова в 2024 году

В этом году серпуховичам было назначено 40 870 выплат субсидий на оплату компенсации жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Если гражданин не имеет льготной категории (не является ветераном труда, боевых действий, членом многодетной семьи и т. д.), но при этом его расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от доходов, можно оформить субсидию.

Заявление подается на региональном портале госуслуг «Субсидия на оплату коммунальных услуг». Если пенсионер получает пенсию по линии МинОбороны, МВД, ФСБ, а также из негосударственных пенсионных фондов, необходимо приложить справку о размере пенсии за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Неработающим гражданам необходимо прикрепить справку о размере пособия по безработице из центра занятости населения. Для родителей, находящихся в разводе потребуется справка о выплачиваемых алиментах или справка от судебных приставов о невыплате алиментов или нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов между родителями за требуемый период.

Субсидия назначается на 6 месяцев. По истечению этого срока можно подать новое заявление или при получении всех необходимых сведений в ходе межведомственного взаимодействия, субсидия продлится автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.