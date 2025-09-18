Более 400 онлайн-заявлений на регистрацию аттракционов подали в Подмосковье

С начала года онлайн-услугой «Государственная регистрация аттракционов» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 400 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Регистрация и учет». В рамках нее можно: подать заявление на государственную регистрацию аттракциона, получить дубликат свидетельства о регистрации, справку о регистрации, регистрационный знак взамен утраченного или пришедшего в негодность, изменить сведения о заявителе, получить временную регистрацию, а также прекратить или возобновить государственную регистрацию аттракциона.

Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы.

Любой аттракцион, включая карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатры и аэротрубы, подлежит государственной регистрации до ввода его в эксплуатацию. При перемещении аттракциона в другое место необходимо оформить временную регистрацию по новому месту нахождения. На входе требуется разместить государственный регистрационный знак.

Услуга платная. Размер госпошлины установлен статьей 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации и зависит от цели обращения и степени потенциального биомеханического риска аттракциона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.