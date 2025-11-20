Более 400 фасадов МКД обновили в Подмосковье за октябрь

На линию единой диспетчерской службы Московской области жители региона оставляли обращения по вопросам локального ремонта фасадов в многоквартирных домах в течение сентября. Так, коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей отработали более 400 задач за месяц, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Фасад многоквартирного дома выполняет двойную функцию — защитную и эстетическую. Регулярное проведение ремонтных работ — необходимое условие поддержания надлежащего технического состояния данного элемента здания.

По поступившим от жителей заявкам специалисты провели следующие работы:

устранили различные мелкие повреждения: трещины, сколы, отслоения штукатурного слоя;

заменили изношенные элементы: оконные откосы, отливы, детали водосточных систем.

По вопросам содержания многоквартирных домов жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу региона, а также в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.