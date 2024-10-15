Более 40 единиц техники задействуют в зимний период на содержание дорог Ступина

Глава округа Ступино Сергей Мужальских принял участие в совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством и главами округов. Главными темами совещания стали: готовность дорожных и транспортных служб к зиме, начало отопительного периода, модернизация системы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам главы муниципалитета, протяженность сети автодорог местного значения — 1101,327 км. Для содержания дорог зимой заключены контракты с подрядными организациями: «Ступинское ДРСУ» и «БлагоДор». Планируется задействовать более 40 единиц спецтехники. При снегопадах дополнительно будут привлечены 17 МТЗ. Заготовлено свыше 10 тыс. тонн песко-соляной смеси. Определено 3 места для временного складирования убранного снега.

Протяженность автобусной сети — 1 224 км, 36 муниципальных маршрутов. Как отметил Сергей Мужальских, на всех 74 автобусах будет проведено сезонное техническое обслуживание. До 1 ноября перевозчики обязаны выполнить перебортировку на зимнюю резину, проверить высоту протектора.

В муниципалитете отопительный период стартовал 1 октября. Тепло подано в 72 социально значимых объекта и 766 многоквартирных домов.

15 октября планируется проведение пуско-наладочных работ на новой блочно-модульной котельной на территории Михнево-3, тепло поступит в 6 многоквартирных домов.

Выявлено технологическое нарушение сети центрального отопления в с. Семеновское. Проводятся ремонтные работы.

Подготовку домов к осенне-зимнему периоду выполняли 12 управляющих организаций и 3 ТСЖ. Восстановлен тепловой контур, проведены работы по текущему ремонту кровельного покрытия, фасада, отмостки, входных групп, теплоизоляции внутренних инженерных сетей, ревизии запорной арматуры, герметизации межпанельных швов, проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов.

По вопросам, связанным с отоплением, можно обращаться в управляющую организацию, в управление ЖКХ администрации округа по телефонам: 8 (496) 642-36-77, 8 (496) 644-91-80, МУП «ПТО ЖКХ»: 8 (916) 550-39-19.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать, как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.