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Более 4 тыс нарушений в содержании дворов выявили в Подмосковье за неделю

Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали свыше 4 тыс. недочетов в содержании дворовых территорий и общественных пространств за последние 7 дней. Число нарушений снизилось на 50%, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего замечаний искусственный интеллект выявил в Химках, Подольске, Люберцах, Дзержинском и Щелково.

Среди них:

230 неочищенных урн;

3 тыс. перенакоплений на контейнерных площадках;

180 вандальных надписей на фасадах зданий и ограждающих конструкциях;

650 неработающих приборов освещения.

Более 50% всех недочетов уже исправлены. Оставшиеся находятся в работе у управляющих организаций и муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий.

Все работы по итогам проведения контролирует инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. В случае некачественного выполнения задачи отправляются на доработку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.