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Более 4 тыс комплексных работ провели на сетях водоснабжения в Подмосковье

За прошедший месяц специалисты подмосковных водоканалов провели свыше 4 тыс. мероприятий по поддержанию и развитию коммунальной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди них:

текущий ремонт, профилактический осмотр и обслуживание оборудования порядка 350 объектов;

восстановление проходимости свыше 1,2 тыс. участка внутриквартальных канализационных сетей;

более 2 тыс. плановых проверок качества воды и сточных вод, отбор проб по обращениям граждан на объектах и внешних сетях.

Так, в Шатуре заменили 76 метров трубопровода диаметром 160 и 300 мм;

В Богородском округе провели ремонт сетей водоснабженияна улицах Советской Конституции, Ильича в Ногинске, на улицах Мариинская и Комсомольская в Электроуглях;

В городском округе Электросталь на улице Николаева заменили 50 метров канализационные сетей диаметром 250 мм. Проведен ремонт и герметизация колодцев;

В Егорьевске продолжаются мероприятия по реконструкции первой камеры переключения правой ветки магистрального коллектора Егорьевск-Воскресенск;

Благодаря работе коммунальных служб, число засоров на канализационных сетях сократилось с 1,6 тыс. до 1,2 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.