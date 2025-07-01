Более 4 тыс комплексных работ провели на сетях водоснабжения в Подмосковье
Фото - © Орехово-Зуевский г.о./Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За прошедший месяц специалисты подмосковных водоканалов провели свыше 4 тыс. мероприятий по поддержанию и развитию коммунальной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Среди них:
- текущий ремонт, профилактический осмотр и обслуживание оборудования порядка 350 объектов;
- восстановление проходимости свыше 1,2 тыс. участка внутриквартальных канализационных сетей;
- более 2 тыс. плановых проверок качества воды и сточных вод, отбор проб по обращениям граждан на объектах и внешних сетях.
Так, в Шатуре заменили 76 метров трубопровода диаметром 160 и 300 мм;
В Богородском округе провели ремонт сетей водоснабженияна улицах Советской Конституции, Ильича в Ногинске, на улицах Мариинская и Комсомольская в Электроуглях;
В городском округе Электросталь на улице Николаева заменили 50 метров канализационные сетей диаметром 250 мм. Проведен ремонт и герметизация колодцев;
В Егорьевске продолжаются мероприятия по реконструкции первой камеры переключения правой ветки магистрального коллектора Егорьевск-Воскресенск;
Благодаря работе коммунальных служб, число засоров на канализационных сетях сократилось с 1,6 тыс. до 1,2 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.