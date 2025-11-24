Более 4 млрд руб вложили в благоустройство дворов в Казани

В Казани по программе «Наш двор» благоустроили около 500 придомовых территорий

В 2025 году по программе «Наш двор» в Казани провели благоустройство 466 территорий вблизи жилых домов на сумму 4,3 миллиарда рублей, сообщает inkazan.ru .

Специалисты обновили 600 тысяч квадратных метров асфальта, смонтировали более 2,5 тысяч опор, 4,5 тысячи энергосберегающих светильников и установили свыше 5 тысяч малых архитектурных форм.

«Хочется отметить контраст дворов, которые получаются по итогам стартового и шестого годов. Если первые требовали упорядоченного стандартизированного подхода, то сейчас мы без труда преображаем территорию, где внедряются индивидуальные и неординарные решения», — заявил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

Всего за 6 лет в Казани провели работы в 2,7 тысячах дворов, для автомобилистов создали около 30 тысяч новых парковочных мест, в обновленных дворах теперь живут порядка 600 тысяч жителей столицы Татарстана.

Самый большим объектом стал комплекс на улицах Фучика и Чишмяле: общая площадь его территории — более 70 тысяч квадратных метров.

