Более 4 млрд руб вложили в благоустройство дворов в Казани
В 2025 году по программе «Наш двор» в Казани провели благоустройство 466 территорий вблизи жилых домов на сумму 4,3 миллиарда рублей, сообщает inkazan.ru.
Специалисты обновили 600 тысяч квадратных метров асфальта, смонтировали более 2,5 тысяч опор, 4,5 тысячи энергосберегающих светильников и установили свыше 5 тысяч малых архитектурных форм.
«Хочется отметить контраст дворов, которые получаются по итогам стартового и шестого годов. Если первые требовали упорядоченного стандартизированного подхода, то сейчас мы без труда преображаем территорию, где внедряются индивидуальные и неординарные решения», — заявил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.
Всего за 6 лет в Казани провели работы в 2,7 тысячах дворов, для автомобилистов создали около 30 тысяч новых парковочных мест, в обновленных дворах теперь живут порядка 600 тысяч жителей столицы Татарстана.
Самый большим объектом стал комплекс на улицах Фучика и Чишмяле: общая площадь его территории — более 70 тысяч квадратных метров.
