Более 3,5 тыс жителей посетили офисы регоператоров Подмосковья в МФЦ

В многофункциональных центрах Московской области продолжают свою работу специалисты региональных операторов по обращению с ТКО. Так, за все время проекта услугами воспользовалось уже более 3,5 тыс. граждан, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Пилотный проект запущен на базе 3-х региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в преддверии старта дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 13 офисов. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение. Наша основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего консультаций предоставлено в следующих городских и муниципальных округах:

Истра — 527;

округ Пушкинский — 526;

Домодедово — 515.

Теперь в МФЦ региона можно:

получить информацию или решить вопросы, связанные с вывозом отходов;

заключить договор на вывоз ТКО;

получить необходимые документы;

скорректировать график вывоза отходов.

Сегодня услуги компаний доступны в отделениях МФЦ 13 муниципалитетов Подмосковья.

Подробнее ознакомиться с адресами можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.