Более 3,5 тыс школьников Подмосковья приняли участие в экомарафоне

Уроки на тему экологического просвещения школьников в летних лагерях Московской области проведены уже в более 20 округах. С начала старта проекта участие приняли более 3,5 тыс. ребят. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках занятий, которые проводятся по инициативе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, школьникам рассказывают о важности раздельного сбора отходов. Детям объясняют, зачем нужно сортировать вторичные ресурсы и как может помочь природе каждый из нас.

Организаторы программы отмечают, что практически в каждом уголке Подмосковья дети уже сегодня активно подключаются к процессу сортировки отходов. Они собирают добрые крышечки, макулатуру, а где-то и батарейки. Это результат большой командной работы волонтеров и активистов в сфере обращения с отходами, а также результат просветительской деятельности.

«Реформа в части обращения с отходами, которая проводится в регионе еще совсем новая и требует детальной проработки. Мы стараемся как можно больше вовлекать жителей в раздельный сбор мусора, а также привлекать их внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и правильному обращению с отходами. Радостно, что сегодня на мероприятии много детей, так как наша задача воспитать экологическую культуру как у взрослого населения, так и у подрастающего поколения», — рассказал Владислав Мурашов.

В сентябре в регионе стартует еще одна акция «Пластик — ценный ресурс». Детям и взрослым расскажут о правилах обращения с пластиковыми отходами и покажут.

Подобные мероприятия помогают формировать у детей правильные экологические привычки и ответственное отношение к природным ресурсам.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.

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