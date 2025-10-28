Более 3,5 км канализационных сетей обновят в Балашихе

Работы по капитальному ремонту канализационных сетей проводят в микрорайоне Северный городского округа Балашиха. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 42%, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время ведутся работы по подготовке траншей для укладки новых трубопроводов, демонтажу изношенного трубопровода и монтажу новых колодцев. За всеми этапами модернизации канализационных сетей ведется непрерывный контроль экспертами Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

«Благодаря обновлению сетей удастся исключить риски аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу системы водоотведения, тем самым улучшив качество жизни жителей микрорайона. Кроме того, мы ведем работы в Железнодорожном и Заре, а именно капремонт водопроводных сетей, который планируем завершить в 2026 году», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Окончание работ запланировано на осень 2026 года, к этому времени планируется проложить более 3,5 км сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.