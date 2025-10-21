Более 35 экскурсий в МБУ Подмосковья проведут для школьников на этой неделе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает серию экскурсий для юных жителей в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на этой неделе запланировано проведение свыше 35 мероприятий, которые охватят следующие округа — Мытищи, Электросталь, Воскресенск, Коломна, Пушкинский и другие муниципалитеты.

Учащиеся смогут:

увидеть работу современной коммунальной техники;

ознакомиться с комбинированными дорожными машинами;

изучить принцип работы мини-погрузчиков;

узнать о навесном оборудовании;

познакомиться со средствами малой механизации;

посетить ремонтные зоны;

осмотреть складские помещения.

«В программу экскурсий мы включили знакомство с коммунальной техникой, находящейся на балансе МБУ. Только за последние 3 года парк нашей коммунальной техники был обновлен на 40%, что позволило существенно повысить эффективность работы. Ребята могут увидеть современные специализированные машины, задействованные в уборке дорог, дворов, вывозе снега и текущем ремонте придомовых территорий. Особый интерес у детей вызывают современные технологические решения — цифровые датчики, камеры и всевозможные системы мониторинга. Школьники знакомятся с работой сервиса Яндекс Вектор, который позволяет отслеживать местоположение каждого сотрудника в режиме реального времени — будь то тракторист или дворник», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Практические занятия помогут школьникам лучше понять специфику работы специалистов городского хозяйства и, возможно, определиться с выбором будущей профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.