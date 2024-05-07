Более 3,4 тыс задач по приведению давления воды в норму провели в Подмосковье

С начала года управляющие организации Московской области выполнили более 3 тыс. заданий по нормализации напора воды (2,4 тыс. заявок в общедомовых сетях и более 1 тыс. заявок в квартирах). Отработано более 2 тыс. заявок на приведение параметров давления горячей воды в норму и 1,4 — холодной. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Давление воды в трубах домов должно соответствовать нормам, при этом для горячего и холодного водоснабжения установлены свои нормативы, предусматривающие четкий диапазон показателей. В МКД норма давления ХВС варьируется от 0,03 до 0,6 МПа, ГВС — от 0,03 до 0,45 МПа.

С этим вопросом обращались и жители Электростали. Так, напор горячей воды приведен в норму в доме № 15 на улице Победы, доме № 2 на улице Комсомольской, доме № 21 на улице Пушкина, а также холодной воды в доме № 29 по улице Карла Маркса, доме № 38 по улице Чернышевского и по другим адресам.

Если вы обнаружили слабый напор воды, то нужно оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портале ЕДС МО. Управляющая организация должна взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.