Более 3,4 тыс проб отобрал и проанализировал «Мособлводоканал» за октябрь
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Сотрудники предприятия регулярно проводят мониторинг состояния водных ресурсов, контролируя качество воды на всех этапах ее движения. За октябрь было отобрано и проанализировано 2539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Исследования направлены на обеспечение соответствия воды установленным санитарным нормам и своевременное выявление изменений в ее составе, что позволяет оперативно корректировать процессы очистки.
Проверяется широкий спектр характеристик, включающих физико-химические свойства, биологические показатели, температурные условия и наличие примесей.
Благодаря тщательному контролю и регулярным исследованиям сотрудники Мособлводоканала обеспечивают устойчивое функционирование водоисточников.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.