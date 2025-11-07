Более 3,4 тыс проб отобрал и проанализировал «Мособлводоканал» за октябрь

Сотрудники предприятия регулярно проводят мониторинг состояния водных ресурсов, контролируя качество воды на всех этапах ее движения. За октябрь было отобрано и проанализировано 2539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Исследования направлены на обеспечение соответствия воды установленным санитарным нормам и своевременное выявление изменений в ее составе, что позволяет оперативно корректировать процессы очистки.

Проверяется широкий спектр характеристик, включающих физико-химические свойства, биологические показатели, температурные условия и наличие примесей.

Благодаря тщательному контролю и регулярным исследованиям сотрудники Мособлводоканала обеспечивают устойчивое функционирование водоисточников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.